Cristian "Pity" Álvarez: "Fui estafado, usado y engañado"

26/04/2018 -

Cristian "Pity" Álvarez, cantante de Viejas Locas, aseguró sentirse "estafado, usado y engañado" en su último show en Tucumán -cuya suspensión derivó en que un grupo de fans prendiera fuego el escenario-, se desligó de responsabilidad por la no devolución del precio de las entradas al público y ofreció dar un show gratuito a beneficio en la provincia.

Alvarez, de 45 años, decidió hablar en forma pública por primera vez tras su fallido recital del sábado 7 de abril en el club Argentino del Norte y resolvió hacerlo a través de una carta escrita que eligió difundir en forma exclusiva a través de la agencia Télam, donde culpó al productor del espectáculo, Lucas Matías Salinas.

"Al regresar de Tucumán no tuve dudas que fui estafado, usado y engañado. Estuve varios días en la cama sin ganas de salir, escuchar ni ver a nadie; con una angustia, impotencia, depresión, no sé, un sentimiento que no puedo explicar con palabras. Me llevó este tiempo poder salir de esto y ahora que estoy mejor, quiero decir que si en alguna forma soy culpable, fue por ser tan ingenuo y confiar tanto en las personas", comienza la carta pública del cantante.

El show previsto en Argentino del Norte estaba anunciado para las 23 de aquel sábado; sin embargo, no fue hasta las cinco de la mañana, tras seis horas de espera, que el público pudo ver a Álvarez sobre el escenario.

A la 1.30 los organizadores pusieron en las pantallas gigantes del estadio un video grabado con un celular donde Álvarez se excusaba con sus seguidores: "Chicos, tuve un problema gravísimo. Se los puedo contar en un ratito, puedo llegar en una hora y media, estoy en Buenos Aires yéndome en un avión privado que me va a llevar directamente", contaba el cantante en la filmación.

A las 4.30 el público seguía sin novedades del paradero de Álvarez y algunos fans empezaron a golpear la cabina de sonido. Cuando la organización decidió llevarse los equipos, los espectadores incendiaron los racks donde se trasladaban parlantes, consolas y elementos de la torre de sonido.

Pity finalmente apareció a las 5 acompañado en el escenario por personal de seguridad. El público lo insultó y le arrojó objetos.

Entradas

El productor, Lucas Salinas, rápidamente aclaró que será imposible devolverle el valor de las entradas al público porque, dijo, está pagando "todas las cosas que le correspondía pagar a Pity Álvarez", a la vez que señaló que la clausura bromatológica del estadio en los días previos al recital "en parte fue por culpa de Pity".

Ahora el cantante de Viejas Locas dio su versión, tras el consejo de su abogado Sebastián Quejeiro, y se presentó como "víctima y damnificado" del productor y se compadeció de la situación del público.