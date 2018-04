"Una mujer fantástica", en el Cineclub Méliés

30/04/2018 -

Mañana, a las 22, en La Delfina Restobar (Avenida Roca (Sur) Nº 353), el Cineclub Méliés proyectará "Una mujer fantástica", filme chileno que dirigió el cineasta argentino Sebastián Lelio y protagonizó la actriz y cantante chilena Daniela Vega.

Este filme ganó, en febrero pasado, el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.

Marina es una joven mesera y aspirante a cantante. Orlando, 20 años mayor que ella, es dueño de una imprenta. Marina y Orlando están enamorados y planean un futuro juntos. Luego de una noche de fiesta, Orlando no se siente bien. Marina lo lleva a urgencias pero Orlando muere al llegar al hospital. Sin embargo, en lugar de poder hacer su duelo, Marina debe enfrentar las sospechas por su muerte. El doctor y la familia de Orlando desconfían de ella. Una detective la investiga. La ex esposa no la quiere en el funeral. Y es amenazada por el hijo mayor de Orlando quien quiere expulsarla de su departamento. Marina es una mujer transexual y para la familia de Orlando su identidad es una completa aberración. Marina deberá luchar por el derecho a ser quien es. Tendrá que enfrentarse contra las mismas fuerzas que ha luchado toda su vida para convertirse en lo que es ahora: una mujer compleja, fuerte, pasional, fantástica.