Videos: santiagueña se salva de milagro tras el vuelco de Rovanpera en el Rally Argentina

El inesperado accidente que tuvo el joven piloto finlandés Kallen Rovanpera causó gran preocupación tras el espectacular vuelco cuando faltaban dos kilómetros para completar la etapa Giulio Cesare - Mina Clavero.

Lo que no se sabía, es que la mujer santiagueña Iris Closas, está viva de milagro luego de que el vehículo en el cual corría Rovanpera cayera encima del techo de su auto Fiat Uno.

La friense se encontraba dentro de su auto, el cual aplastó el piloto tras el vuelco. "Sentí un ruido en el techo del auto. Quedaron las puertas atascadas y no podía salir. No perdí el conocimiento: me daba cuenta de lo que estaba pasando. Un policía me ayudó a destrabar la puerta", detalló.

"Salí con una crisis de nervios tremenda, porque me di cuenta de que el auto se me había venido encima. Me salvé de milagro. Se aplastó justo al lado mío", añadió.

Por otra parte, la mujer se quejó de la falta de ayuda de parte de la organización de la carrera y dijo que necesitaba asistencia para poder volver a la ciudad de Frías, donde reside.

