Raed ya piensa en el próximo desafío

02/05/2018 -

Con la tranquilidad de haber mantenido la categoría en su primera experiencia en la B Nacional, el presidente de Mitre, Guillermo Raed, hizo un balance al que calificó de "positivo". Pero también ya piensa en la temporada que viene, en la que habrá dos equipos santiagueños ya que Central Córdoba ascendió desde el Federal A.

"Primero, significa un gran desafío. Siempre he dicho que la competencia empareja para arriba. El hecho de que hoy Central Córdoba esté en la B Nacional seguramente va a ser una motivación adicional que vamos a tener para conformar un buen plantel, y para hacer algo que esté a la altura de la circunstancia", arrancó diciendo.

Luego agradeció el apoyo del Gobierno: "Principalmente creo que es el resultado de la política de Estado que hay hoy en el Gobierno de la provincia, que nos ha apoyado y ayudado a ambos equipos y eso se refleja en los resultados".

Y se animó a ir por más: "Ojalá podamos cumplirle el sueño al gobernador de que haya dos equipos de Santiago en la Primera División. Como siempre he dicho, espero que uno de esos equipos sea Mitre, que él elija el otro".

A la hora de hacer un balance de la temporada, tuvo en cuenta diversos factores. "Gracias a Dios, gracias al equipo, al cuerpo técnico hemos cumplido el objetivo. Ha sido un campeonato durísimo. Justo nos ha tocado debutar en esta categoría tan dura con seis descensos, con equipos que son animadores históricos de la BN, con cuatro equipos que venían de descender de la Primera, peleando hasta el último partido", señaló.

"El balance es muy positivo sobre todo por el aprendizaje y la experiencia que hemos recogido este año. No digo que hayamos subestimado la categoría, pero creo que, conforme se iba desarrollando el campeonato, uno iba entendiendo lo duro que iba a ser. Pero gracias a Dios, el cuerpo técnico y los jugadores entendieron este contexto, esta situación y han estado a la altura de la circunstancia. Gracias a Dios pudimos festejar con euforia la permanencia en la categoría. Hemos sufrido hasta el último partido y hasta último momento", agregó.

Raed también analizó el plano futbolístico. "Teníamos claro nuestro objetivo. Y el hecho de no confundirse para qué estábamos y qué era lo primero que queríamos obtener, que era la permanencia, no nos tenía que distraer. Estos últimos cinco partidos han sido durísimos. Después de haber sumado de visitantes vino el partido con Quilmes, el que perdimos en Junín, el que perdemos de local con Villa Dálmine, el empate en Jujuy que tranquilamente podía haber sido un triunfo si no nos anulaban ese gol. Ha sido todo muy duro", explicó.

"La segunda parte de este campeonato, por los equipos que nos tocó enfrentar, ha sido durísima. Y creo que cuando Mitre tuvo que enfrentar a los equipos de arriba, ha cumplido un adecuado desempeño. Aldosivi nos ganó con un gol en off side, a Almagro le ganamos, con San Martín empatamos de visitante, se le ganó a Rafaela con claridad. Lástima que hemos perdido con los otros y hemos dejado algunos puntos de local y ahí es donde creo que debemos empezar a manejar ciertos partidos. Porque cuando no se puede ganar, creo que tenemos que aprender a sumar de a uno aunque sea", completó el titular aurinegro.