Boca y una final a todo o nada en Barranquilla

Fotos FINALISIMA. Boca Juniors se juega sus chances de clasificación a octavos de final en Barranquilla, ante un Junior que también está obligado a ganar.

02/05/2018 -

Boca Juniors, que no mostró en el plano internacional la hegemonía que ejerce a nivel local, visitará hoy en la ciudad colombiana de Barranquilla al Junior, liderado por el ex River Teófilo Gutiérrez, con la premisa de ganar para no quedar afuera de la Copa Libertadores.

A los boquenses podrían servirle un empate, pero si pierden se quedarán eliminados de la Libertadores en fase de grupos, algo que no les sucede desde hace 24 años.

El equipo ‘xeneize’ se jugará su destino en la Libertadores, torneo que ganó seis veces, este miércoles desde las 19.15 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y televisación de la señal de cable Fox Sports.

El partido corresponde al grupo H, que lidera Palmeiras de Brasil con 10 puntos y clasificado a los octavos de final, seguido por Junior (6), Boca (5) y Alianza Lima de Perú (1).





El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto comenzó su campaña con un empate sin goles en Perú, luego le ganó de local a Junior y salió mal parado en los cruces con Palmeiras, puesto que si bien empató en Brasil (1- 1), la derrota de la semana pasada en ‘La Bombonera’ por 2- 0 lo complicó al punto de que jugará en Barranquilla con la presión de evitar la eliminación.





Boca, líder de la Superliga, pagó caro la serie de lesiones que sufrió el plantel, desde Fernando Gago y Darío Benedetto el año pasado, hasta las más recientes de Carlos Tevez, Edwin Cardona, Paolo Goltz y Wilmar Barrios, o algunas esporádicas molestias musculares que dejaron afuera al rosarino Pablo Pérez.





Esas ausencias, sumadas a un par de actuaciones en falso del arquero Agustín Rossi, conspiraron contra el equipo ya que bajó el rendimiento en la Superliga y quedó al borde de la eliminación en fase de grupos de la Libertadores.





Si Boca no suma tres puntos en Barranquilla, ya no dependerá de sus propios resultados para seguir adelante en el torneo que desvela al club y a los hinchas.





De manera que el mellizo Guillermo no se guardará nada y pondrá lo mejor disponible, beneficiado porque no jugó el domingo último ante Gimnasia en La Plata por la Superliga, debido a la lluvia que motivó la suspensión de varios partidos de distintas categorías, eso le evitó un desgaste físico mayor a varios jugadores que están al límite. Con el regreso de Barrios y el capitán Pablo Pérez, más Tevez para la creación, Boca tendrá a su mediocampo ideal.