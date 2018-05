Las Termas fue visitada por miles de turistas durante el fin de semana

Fotos HOTEL AMERIAN. Los turistas pudieron disfrutar de las aguas termales, además de muchas otras actividades.

02/05/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un balance positivo arrojó el fin de semana extra largo que vivió Las Termas de Río Hondo. Así lo confirmaron los actores vinculados a la actividad turística, hotelera y gastronómica del sector público y privado.

La "Ciudad Spa" tuvo el plus que a la jornada no laborable del lunes y al feriado por el Día del Trabajador se le sumó el feriado provincial por el Día de la Autonomía Provincial, que contribuyó para que el destino recibiera turistas desde el viernes, por lo que se ubicó como uno de los lugares más visitados no sólo del Norte argentino, sino del país.

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Turismo, alcanzó un 87% de ocupación hotelera, contra un promedio del 70% en todo el país.

Durante el nuevo fin de semana largo la ciudad termal recibió la visita de turistas que arribaron de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Salta, y Santiago del Estero. Un segmento importante de visitantes llegó el viernes y se quedó hasta el lunes a la tarde, otro llegaron el sábado hasta ayer al mediodía, cumpliendo la modalidad de tres noches de pernocte. En el caso de los tucumanos y santiagueños, sólo visitaron la ciudad por un solo día.

Durante su estadía en la ciudad, los visitantes pudieron disfrutar de los encantos y bondades que ofrece el destino con el nuevo y el tradicional circuito turístico sumado a los eventos callejeros artísticos que organizó la Municipalidad a través de la Secretaría de Turismo, como el I Encuentro de Academias de Danzas Folclóricas en honor a la Autonomía Provincial el viernes 27 de abril; y eventos artísticos de la música folclórica, de rock y popular entre el sábado, domingo y lunes en la plaza San Martín, frente a Casino del Sol, que se sumaron a las visitas tradicionales, como el Dique, Museo del Automóvil y Tara Inti.