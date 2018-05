Romina está feliz con Rial y asegura: "Los dos somos personas normales"

09/05/2018 -

Romina Pereiro vive un presente de gloria y proyecta un futuro promisorio junto al amor de su vida, el periodista y conductor de "Intrusos", Jorge Rial.

La Licenciada en Nutrición, estuvo ayer en Santiago participando de la jornada "Kermés Saludable", destinada a docentes del Nivel Inicial, que se desarrolló en el Fórum bajo el lema "Para maestros que alimentan jugando".

La ex panelista del reality televisivo "Cuestión de Peso", desarrolló su trabajo acompañada por el profesor de Educación Física Sergio Verón y con la presencia de la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif.

Al concluir su exposición, la exmodelo y actual panelista de "El Tratamiento", ciclo que conduce Fabián Doman por Ciudad Magazine, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

Habló de su paso por "Cuestión de Peso", "Much Music", "Operación Triunfo" y otros ciclos televisivos donde participó.

También brindó su opinión sobre la Ley de Trombofilia que se debate en el Senado nacional.

¿Cómo manejas tu exposición pública no solamente por tu trabajo sino también por la relación de pareja que tienes con Jorge Rial?

Separo bastante lo personal de lo profesional. Mis trabajos relacionados con los medios siempre tienen que ver con una cuestión de salud. Si bien trato de exponerme lo menos posible, porque me parece que no siempre está bueno. Me manejo con naturalidad. Nada, eso.

¿Cuánto ha cambiado tu vida y la de Jorge a partir de haberse conocido y establecido un vínculo afectivo?

Como de cualquier pareja que se está conociendo. Los dos somos personas normales que tenemos trabajos en los que a veces nos exponemos más, pero cuando eso termina volvemos a casa y somos personas normales. Formamos una pareja y una familia porque los dos tenemos hijos (ella es mamá de Violeta y Emma y él de Morena y Rocío). Entonces, eso se va dando naturalmente y para bien, obviamente. Hay una muy buena relación con Morena y Rocío. Ellas conocieron a mis hijas. Me guardo los detalles para preservar la pareja y la intimidad.

¿Con amor todo es fácil?

Es la base de todo. Estoy atravesando por una muy buena etapa de mi vida. Tenemos una excelente relación con Jorge y eso es fruto del amor. Estoy muy feliz y vivo con alegría lo bello del momento.

Su experiencia en la TV

¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar en "Cuestión de Peso", "Much Music", "Operación Triunfo" y "El Tratamiento"?

Muy buena. Yo siempre elijo los trabajos de acuerdo a cómo me voy a sentir yo en ese lugar y cómo me siento preparada para eso. Cuando encaramos un proyecto, ya sea "Cuestión de Peso" o el programa que sea, siempre nos rodeamos de los mejores profesionales y siempre tienen una base científica cada una de las cuestiones de las que hablamos. Yo lo disfruté mucho.

¿Qué papel juega la televisión, partiendo de tu experiencia en "Cuestión de Peso", en generar conciencia sobre los hábitos alimentarios?

Todo lo que pueda llegar a la gente, ya sea a través de los medios o con acciones presenciales, siempre ayuda. No hay muchos espacios en los que uno pueda ir a hablar de salud. Entonces, creo que hay que aprovechar cada una de esas puertas que se van abriendo en televisión, radio, en gráfica. Hay que tratar de bajar un mensaje bien concreto y decirle a la gente los recursos que tenemos, cómo mejoramos, cómo hacemos que sea más saludable.

Además de las charlas y tu participación en "El Tratamiento", ¿qué otros proyectos tienes?

Siempre estamos buscando cosas nuevas tanto él como yo. Trabajamos en campañas de prevención de obesidad infantil y con Fuerza Fruta, un proyecto dedicado a los chicos. Ahí trabajamos la predisposición de los chicos a ciertos alimentos y al comer en colores que es lo que promueve Fuerza Fruta. Siempre estamos buscando esos espacios donde transmitir salud.