Abogada de la familia de Marito denunció al ex juez Moreno

A tres semanas de que se cumplan dos años del brutal crimen de Marito Agustín Salto, la abogada de la familia, Dra. Carol Pamela Gadán, presentó una denuncia formal contra el ex juez Miguel Moreno, acusándolo de haber incurrido en una presunta inacción y del supuesto incumplimiento de sus funciones durante los meses que estuvo al frente de la investigación del trágico hecho, entorpeciendo así su esclarecimiento. La querella presentó una denuncia ante la jueza de Transición Nº 1, Dra. Rosa Falco, en la que solicitó la imputación del ex magistrado, quien se desempeñaba como juez del Crimen de 4ª Nominación al momento del homicidio de Marito y que tuvo a su cargo el caso los primeros tres meses. La Dra. Gadán expresa en su denuncia que con el aval de sus representados, el padre y los tíos de la víctima, solicitó la imputación del ex juez por los supuestos delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento y falso testimonio". Según se desprende de la denuncia, el Dr. Moreno y la Dra. Ivana Sánchez, habrían realizado declaraciones en un programa radial local, en las que -según la interpretación de la querella- dejaron al descubierto que el ex juez tuvo graves falencias y contradicciones al frente de la investigación del crimen del niño de 11 años. En la denuncia, Gadán desliza que el papel que desempeñó el ex magistrado, pone en vilo los avances de la investigación aún en la actualidad. En la denuncia, la querella cuestiona que el ex juez haya realizado declaraciones periodísticas en las que deslizó la hipótesis del narcotráfico, pero que en el expediente no obra ningún registro de que él haya profundizado sobre esa línea investigativa. Resalta también que cuando fue citado para prestar testimonio en el proceso que encabeza la jueza Falco, no aportó ningún dato referido a dicha hipótesis. Por otra parte, de las declaraciones testimoniales, surge que habría "demorado" en desplazar al por entonces jefe de la Departamental Nº 12 de Quimilí, detenido hace unos meses por su presunta obstrucción en la investigación. Similar situación reclama la querella por la "colaboración" que habría brindado Miguel "Terrible" Jiménez en el inicio de la causa, siendo hoy uno de los principales sospechosos del salvaje asesinato, ayuda que tampoco consta en el expediente. Será tarea de la Justicia interviniente analizar los requerimientos de la querella, citar al ex juez Moreno y su pareja, la Dra. Sánchez para que brinden las explicaciones por sus declaraciones y en caso de contar con pruebas de sus afirmaciones, presentarlas a la magistrada que actualmente está al frente del proceso.