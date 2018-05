Fotos Axel entregará todo su "Ser" a Las Termas

11/05/2018 -

Desde los albores de su carrera, Axel no ha dejado de venir a cantar a Santiago del Estero. Desde los comienzos con "La clave para conquistarte", su primer disco editado en 1999, hasta "Ser", su última placa lanzada en el 2017, Axel Patricio Fernando Witteveen tuvo una comunión incondicional con Santiago del Estero, una provincia a la que regresará este sábado 19 para ser la figura central de la inauguración de la temporada turística invernal 2018 de Las Termas. "Santiago del Estero es un destino obligado en mis tours. Es una provincia que siempre me ha recibido muy bien y me ha ido muy bien. Nada más hermoso que volver a reencontrarme con gente que quiero. Me siento inmensamente reconfortado de poder estar en un acontecimiento tan importante para la provincia", supo decirle Axel a EL LIBERAL. "Me siento mimado, querido y contenido por los santiagueños", había resaltado el prestigioso artista que, en octubre del año pasado abrió su gira nacional, para presentar "Ser", desde el Fórum Centro de Convenciones de Santiago del Estero. Además, en febrero de este año fue la figura principal de la 45ª edición del Festival Popular de la Canción. Convocó 20 mil personas Con su disco "Ser", uno de los discos más vendidos de Argentina en 2017, Axel recorrió todo el país, además de llevarlo a Uruguay, Chile, Paraguay, México, Perú, Ecuador y España entre otros. A finales del 2017, el "Ser Tour" convocó a más de 20 mil personas en el Hipódromo de Palermo de Buenos Aires en un mega espectáculo halagado por la prensa y ovacionado por el público. De lujo en los Premios Platino Considerado como uno de los principales cantautores y artistas pop de Iberoamérica, brilló en la ceremonia de los Premios Platino, donde interpretó junto con la artista española Malú, la reconocida canción "Que nadie sepa mi sufrir", del argentino Ángel Cabral. La V entrega anual de los Premios Platino, que se realizó a fines de abril pasado en el teatro Gran Tlachco en la Riviera Maya, premió lo mejor del cine iberoamericano estrenado en el 2017. Luego de su presentación, Axel dio pie al Premio Platino a la Mejor Música Original obtenido por Alberto Iglesias por la película "La cordillera". Un creador y ganador En un parte de prensa enviado por su mánager, Victoria López, se destaca lo realizado, con "Ser", por Axel como también se resalta la plena vigencia de este enorme autor, compositor e intérprete. Es así como se puntualizó que el autor de "Mi forma de amar", "Amo", "Hoy", "Universo" y "Un nuevo sol", entre otros tanto éxitos que jalonaron su carrera, cuenta con más de 10 millones de seguidores en redes sociales, siendo además el artista argentino con más suscriptores en Youtube. Su canción "Te voy a amar" es el video argentino (no sólo musical) con más reproducciones en YouTube. Gracias a sus valores y principios, fue elegido por el papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, donde cantó ante más de 3.000.000 de jóvenes de todo el mundo. Fue distinguido por la Legislatura Porteña como "Personalidad Destaca de la Cultura de Buenos Aires" en reconocimiento a su carrera y tarea solidaria. Recibió el Premio María Elena Walsh de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por su acción social.