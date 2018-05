José Devecchi esperaba tener la chance de jugar

12/05/2018 -

José Devecchi, el arquero suplente de San Lorenzo, quien será titular después de tres años el próximo lunes ante River, por la última fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF), afirmó ayer que "uno entrena para que llegue esta oportunidad".

Devecchi, de 22 años, quien comparte los entrenamientos con Nicolás Navarro y Torrico, expresó que "cuando te llega la posibilidad de integrar el plantel titular tenés que demostrar que estás a la altura".

Respecto del partido ante River, el arquero nacido en Corrientes, destacó que "como todo clásico, tenemos que ir a ganarlo".

Aunque el "Ciclón" ya consiguió sus objetivos del semestre, clasificarse a la Copa Libertadores 2019 y pasar de ronda en la Copa Sudamericana, Devecchi contó que "vamos a buscar la victoria".

Sobre el rendimiento del plantel, en esta etapa que se cierra, el jugador surgido en el club Camba Cuá de su Corrientes natal, destacó: "Hemos hecho un gran año, es muy meritorio lo que se logró. Conseguimos objetivos importantes, como entrar a la Copa Libertadores y pasar de fase en la Copa Sudamericana", subrayó el ex arquero de los seleccionados Sub 18 y Sub 20.

Devecchi debutó en la Primera División el 22 de agosto de 2015, en la victoria por 3-2 frente a Argentinos Juniors.

San Lorenzo se medirá ante River Plate, el lunes 14 de mayo a las 21.15 por la última fecha de la Superliga, en un encuentro que dirigirá Patricio Lousteau.

En tanto, el club informó a través de su cuenta de Twitter que el juvenil Nahuel Barrios extendió su contrato hasta 2022, aunque no indicó el monto de la cláusula de rescisión.