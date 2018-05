Federico Amador: "La química con Calu es bárbara"

14/05/2018 -

Cuando aún se escuchan voces en torno de la denuncia pública por acoso sexual que Calu Rivero realizó contra su colega Juan Darthés, la actriz regresará a la televisión con la ficción "Campanas en la noche", esta vez con el actor Federico Amador, en el papel de galán.

Hace poco, trascendió que la esposa de Amador, la actriz Florencia Bertotti le habría advertido que tuviera cuidado en las grabaciones con Calu Rivero para no quedar involucrado en un escándalo. Sin embargo, Federico se mantuvo ajeno a ese comentario. "No hace falta tener doble de cuidado con Calu ni con nadie, no hace falta. Mi mujer está contenta con el trabajo, está todo fantástico", aseguró el actor en diálogo radial con Catalina Dlugi, y señaló: "Además, toco de oído con este tema, hace un mes estaba en el medio del campo. No sé cuál fue el conflicto".

Por otra parte, recordó que ambos ya compartieron trabajo en "Los amigos de siempre", una ficción que se emitió por Canal 13, bajo la producción de Pol-ka. "La química con Calu es bárbara, hemos trabajado juntos en una tira en Pol-Ka y no me cabe duda de que nos vamos a entender desde el primer capítulo", aseguró Amador, según lo reflejó Ratingcero.

Las grabaciones comenzarán el próximo 21 de mayo, y sobre la historia adelantó: "La gente quiere ver historias de amor y sufrir con la protagonista. Creo que ha habido grandes culebrones en la televisión argentina, que fueron hitos. Además, para el que no le gusta el culebrón, Campanas en la Noche tiene mucho de suspenso y de thriller".

La última telenovela que protagonizó Federico Amador fue "Amar después de amar", adonde compartió escenas de alto voltaje erótico con Eleonora Wexler. La ficción se ganó la preferencias del público argentino. Habrá que ver qué sucede con esta nueva apuesta.