Fotos Eleonora Wexler sigue pisando fuerte

15/05/2018 -

A lo largo de su carrera, Eleonora Wexler les ha puesto el cuerpo a numerosos personajes. Cada uno distinto del otro, dueño de un mundo que la invitó a investigar y a borrar prejuicios para poder espejarlos de una manera creíble en la pantalla chica. Quizás esa combinación de entrega y talento natural haya motivado a los miembros de Aptra a nominarla en la próxima edición de los Premios Martín Fierro, en dos categorías por los últimos tres personajes a los que les dio vida en la televisión. Así el nombre de Eleonora Wexler figura en los rubros Actriz Protagonista de Ficción Diaria, y Actriz Protagonista en unitario y /o miniserie, por las telenovelas "Amar después de amar" (ADDA), "Golpe al corazón", y el unitario "Un gallo para Esculapio". Y si bien este reconocimiento es recibido con gran satisfacción, el proceso creativo de Eleonora Wexler no se detiene. Y los desafíos que enfrenta tampoco. Después de haber compartido trabajo televisivo con Marcos Carnevale aceptó su propuesta de debutar en la comedia teatral con la obra "Dos más dos", la cual estrenará mañana en Buenos Aires, junto a un gran equipo compuesto por Fernán Mirás, Julieta Zylberberg y Luciano Cáceres. Sobre todo este presente, habló en exclusiva con EL LIBERAL. No es frecuente que en una premiación una artista esté nominada en dos rubros principales, por tres personajes llevados a la televisión. ¿Cómo tomas esta distinción que hace Aptra a partir de estas nominaciones? La verdad que es gratificante, un reconocimiento por trabajos tan distintos. Fue una sorpresa. No me lo esperaba, para nada. El año pasado tuve la oportunidad de hacer tres trabajos, tres proyectos en los que de verdad la pasé realmente bien, y en los que disfruté profundamente. Me dieron la posibilidad de contar mundos muy distintos, con un abanico de personajes muy diferentes. ¿Qué te dieron desde lo personal y lo artístico tus personajes de Marcela, Carolina y Estela? Cada una fue muy diferente porque también tiene que ver mucho con el trabajo de los directores, del proyecto, de lo que en sí cada uno de ellos quiere contar. Si te hablo de Marcela ("Golpe al corazón") te hablo de la parte humana, de una médica que se desvivía y no le importaba la parte burocrática. Su vocación estaba puesta en salvar vidas, y había cosas que tenían que ver con la burocracia o con tratos que hay con la medicina, y ella defendía, desde todo lugar, la condición del ser humano. Era muy lindo hacerlo porque era muy humana. Para mí fue meterme en un mundo que es nuevo, más allá de que mi hermana y mi cuñado son médicos y que me han ayudado muchísimo a investigar, a meterme en el hospital, que me encantaba… era esta cosa de una sensibilidad y de que había sufrido un ataque y había perdido la visión y se encontraba abocada a una tarea de salvar vidas. ¿Y qué pasó con Carolina, de "Amar después de amar"? "Amar después de Amar" era otro plan desde el lado de la mujer, de esta mujer, de qué pasaba con ella cuando aún queriendo a su marido, le aparece un amor que no lo puede controlar, que es como si hubiera sido de toda la vida. El tema de la infidelidad se cuenta siempre desde el lado masculino, pero en ADDA, fue desde la mujer… era compleja la situación y sin embargo, no podían frenar ese amor, aunque quisieron frenar, prevalecía lo que sentían, más allá de la pasión y la atracción. Se enamoraron profundamente. Hicieron lo que pudieron con eso. Fue un desafío contar lo que le pasaba a esta mujer con esto. Lo que sufría, lo mal que la pasaba, porque la pasaba mal. Queda embarazada. Había tenido una historia pasada que no quería contar demasiado con un hermano que la presionaba. Tenía un marido que la quería y al que ella también quería. Era complejo el personaje, pero era contar una gran historia de amor, que termina siendo una tragedia, pero que no dejó de ser una gran historia de amor, y sin que esa historia de amor sea prejuiciosa. La idea no era mostrar estos engañaron a estos otros, sino a unos personajes que hicieron lo que pudieron con esa historia de amor. Me gustó ese costado desde donde lo contaron los autores y el director, y cómo lo contaron, con una ida y vuelta al presente y al pasado, mostrando el mundo de cada personaje. Cada personaje tenía mucho encanto y mucho mundo para contar. Esta mujer desde que comenzó la historia de amor estaba atormentada. Me gustó que estuviera contado desde un lugar muy femenino. Eso también me gustó de la tira. En "Un gallo para Esculapio" te internas en otro universo complejo… Estela es de un mundo complejo, una mujer más de la noche, curtida, vivida y de alguna manera de un mundo más de los suburbios, desde donde se cuenta esa relación con el hermano de Nelson (el personaje que interpreta Peter Lanzani), que iba y volvía. De repente conoce ese chico misionero (Nelson), que viene con una simpleza, y le da amor. Ella se dedicaba a su hijo, trabajaba para poder darle de comer a su hijo en un mundo más marginal. Estela me permitió mostrar otro costado. Yo me enamoro de cada uno de los personajes que interpreto, lo lindo que tenés es eso, estoy haciendo esto y no existe el juzgar, sino el interpretar y contar la historia que el autor y el director quieren contar. La relación que tienes con el espectador es maravillosa y queda demostrado en cada proyecto. ¿Qué es lo más común que te dice el ciudadano de pie por todo lo que haces y por tu arte? Yo recibo mucho cariño, mucho afecto. Debe haber de todo. Hay gente a la que le gusta cómo personifico y gente, a la que no. Eso es algo que uno aprende con el tiempo, que no le puede gustar a todo el mundo. Pero, por lo general, lo que recibo muchas veces y, es también muy gratificante para mí, y me da mucha alegría, por la hermosa devolución, es que la gente que está presente con vos, que te mira a vos, vive con vos esos personajes. Esa sensación de escuchar decir "me encantó eso que hiciste", "me hiciste emocionar", "reír", "reflexionar" o "me diste bronca", son todas devoluciones buenas, y es lo que tiene que ver con un actor. Es poder contar la historia y que vos te creas esa historia, y que ese personaje te haga vivir algo, te mueva cualquier tipo de emoción. Por ahí te da bronca porque es un personaje odioso. Yo tengo que contar la historia y respetar la historia que cuentan los autores. Y también tenés un equipo, siempre somos un equipo. Para mí funciona así. Uno nunca trabaja solo. Uno siempre trabaja con un compañero, con un director. ¿Qué te genera el hecho de que sos una actriz reconocida por tu trabajo y no por los dimes y diretes del corazón? Creo que tiene que ver con un trabajo hecho desde chiquita. Siempre me preocupé mucho de tratar de que mi vida personal estuviera al margen de lo que pudiera llegar a la gente, porque lo que le interesa a la gente es lo que le voy a contar, después de mi vida privada creo que poco y nada les puede llegar a interesar, y a mí tampoco me interesa contar eso porque tiene que ver conmigo, con mi propia intimidad. Lo interesante es que en cada personaje que yo haga la gente vea ese personaje, y que no vea la historia que tiene Eleonora… Se me armó bastante de chica esa idea y siempre hice prevalecer el trabajo antes que contar mi vida privada. Si en realidad lo que vos querés es que yo te cuente una historia. Siempre estuve focalizada ahí y eso es lo que de alguna manera me mantiene tranquila a la hora de contar algo.