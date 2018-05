Fotos Campanella lo sentará en una silla de ruedas en "Los muchachos de antes no usaban arsénico"

16/05/2018 -

Luis Brandoni volverá a ser dirigido por Juan José Campanella. El cineasta ganador del Oscar por "El secreto de sus ojos" ya lo había hecho en "El hombre de mi vida" (en televisión) y en "Parque Lezama" (teatro).

En esta oportunidad será en cine, en la remake de "Los muchachos de antes no usaban arsénico", una comedia negra que en 1976 dirigió José Martínez Suárez y protagonizaran Narciso Ibáñez Menta, Bárbara Mujica, Mecha Ortiz, Arturo García Buhr y Mario Soffici.

Brandoni jugará un rol protagónico junto con Graciela Borges, Oscar Martínez y Marcos Mundstock. Mientras, aguarda la llegada el 16 de agosto próximo del estreno de "Mi obra maestra", que protagonizó con Guillermo Francella.

En cuanto a la remake de "Los muchachos de antes no usaban arsénico", adelantó: "Estamos en proceso de preparación, en ensayos, pruebas de maquillaje, de ropa. Me voy a dar el gusto de filmar por primera vez con Campanella".

En relación al personaje, contó que interpretará al marido de una estrella (Graciela Borges) que está en silla de rueda por un accidente que padeció. "Me gusta el personaje porque tiene características particulares. Me resulta muy atractivo y es un desafío, porque no decirlo, hacer un personaje en silla de rueda donde uno tiene que sacar expresiones". l