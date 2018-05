"Me duele lo que pasa hoy en la Argentina"

16/05/2018 -

Entrevista: Emilio Marcelo Jozami

El actor y ex diputado radical Luis Brandoni defendió al gobierno nacional y cuestionó severamente la actitud de la oposición. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, aseguró estar dolido por todo lo que pasa en el país, aunque remarcó que tiene esperanzas de que todo cambie y se encauzará la crisis por la que actualmente atraviesa la Argentina. También analizó el rol que desempeña el peronismo. Habló de la grieta y sobre Cristina Fernández de Kirchner prefirió no opinar mucho aunque dijo que la ex presidenta de la Nación "es un personaje que está fuera de la política, pero no voy a opinar sobre eso".N o puedo dejar de preguntarle si le duele lo que pasa en el país hoy en día. Sí, me duele lo que pasa en el país, pero tengo esperanza. No me resigno a que no vayamos a progresar y yo tengo esperanzas en que esto va a pasar. Esto era previsible. A veces, los argentinos nos entusiasmamos mucho y después nos desinflamos rápidamente y es por eso que no hay tenido ninguna trascendencia de que hayamos tenido dos bicecampeonatos del mundo. Si sos bicecammpeón del mundo no sos nada. Si no sos el mejor del mundo no sos nada en la Argentina. Yo creo que a esta crisis se va a poder capear muy bien. Y de ahí para adelante, las cosas se van a modificar y vamos a tener una República consolidada. ¿Esa esperanza es la constante que tienen hoy todos los argenti nos? No tengo ninguna duda. No vamos a volver al populismo, vamos a consolidar la República porque, me parece, que esta vez va en serio. Todavía hay que atravesar un largo camino que es el de la modificación de algunos aspectos de la sociedad que tiene que ver con su cultura y eso va a llevar un tiempo. No es una buena cosecha de soja. La educación va a llevar un tiempo largo, pero me parece que hay una decisión que tiene sus altibajos, desde luego, sus fervores, sus dudas, sus inquietudes. A pesar de todo, tenemos que confiar que vamos a salir adelante. No es un ciclo nuevo de la repetición de los fracasos que hemos tenido durante tantos años. ¿Cómo califica la actitud que tiene la oposición, en estos momentos, hacia el gobierno? Yo no quiero calificarla, pero la verdad es que la oposición, representada fundamentalmente por distintos sectores del peronismo estaban tan peleadísimos, estaban tan enojadísimos que de pronto, a mí, una vez más, me llama la atención con qué facilidad para oponerse a un gobierno elegido democráticamente, se liman las diferencias y se unen una vez más. Una vez más hacen lo que hicieron repetidamente a través de la historia. Más allá de las diferencias que tiene el partido, con lo cual yo no me meto porque no tengo autoridad para eso, pero esa solidaridad que resurge después de tantas divisiones, la verdad que me sorprende a pesar de haberlo conocido y haberlo visto muchas veces. ¿La bien o mal llamada grieta se acrecienta en estos tiempos? No, pero no se resuelve, no se resuelve tampoco. Va a tener que pasar un tiempo, pero ya van a aprender. Hay que aprender a perder en la democracia, hay que aprender a perder y entonces se evitan esos rencores, se evitan volver a hablar de nosotros y ellos y esto es lo que necesita la sociedad. Es una de las cosas que nos va a llevar un tiempo consolidar. ¿Cristina opera desde las sombras, como se dice? No lo sé. No es un tema que me preocupe. Creo que es un personaje que está fuera de la política, pero no voy a opinar sobre eso. No tengo ningún interés.