Stefy Xipolitakis mostró su insólito método para que no le roben en el auto

Stefy Xipolitakis mostró, a través de Twitter, su insólito método para que no le roben en el auto. La mediática quedó muy asustada tras ser asaltada y publicó un video llorando para mostrar la situación.

Este miércoles, más tranquila, mostró el particular método elegido para combatir la inseguridad cuando maneja.

“Me dijeron que es una modalidad que se da con las mujeres que manejan solas. Por eso, siempre conmigo”, mencionó en un nuevo video filmado desde su auto todo arreglado, donde está acompañada por el muñeco de un hombre tamaño real.

Stefy indicó que el muñeco todavía no tiene nombre: “A mí me ayuda mucho, así que te puede ayudar a vos también”.

