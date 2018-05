Rocío Rial defendió a su padre y le dijo cosas a Morena

17/05/2018 -

Rocío Rial, la hija menor de Jorge Rial, mostró una conversación que tuvo con Morena después de que criticara a su familia. Rocío defendió a su papá. "Sí, nada es lo que parece en este mundo. No todos son lo que dicen ser también. Después cuando te das de eso te arrepentís de las estupideces que decís, pero arreglar lo que hiciste ya no es tan fácil. Dejá de decir estupideces. Vivimos lo mismo, así que ni el tarado ese (Facundo Ambrosioni) ni tus mejores amigas saben lo que pasaste. Yo sé lo que pasaste y no fue así", indicó la joven.