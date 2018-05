Fotos Harry y Meghan, como en un cuento de hadas

18/05/2018 -

El príncipe Harry de Inglaterra contraerá matrimonio mañana con la exactriz estadounidense Meghan Markle.

El novio es Enrique Carlos Alberto David, nacido el 15 de septiembre de 1984. Es el hijo menor del príncipe Carlos y la fallecida Diana Spencer. Es capitán del Ejército británico.

La novia es Rachel Meghan Markle, una estadounidense nacida el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California. Es la menor de tres hermanos por parte de su padre, Thomas Markle, quien anunció que no asistirá a la boda dado que se someterá a una cirugía de corazón. Su madre es Doria Loyce Ragland, quien se separó de Thomas hace un buen tiempo.

La boda será en la capilla de San Jorge, una iglesia de estilo gótico, con capacidad para un máximo de 800 personas, situada en el castillo de Windsor, la residencia de fin de semana de la reina Isabel II, situada a las afueras de Londres.

* Horario: la boda de Harry y Meghan dará comienzo a las 9 de la mañana hora local (5 de Buenos Aires). Los recién casados harán un recorrido de unos 25 minutos en un carruaje por destacados lugares de Windsor.

* Accesos: los miembros de la familia real accederán al castillo por la Galilee Porch, algunos a pie y otros en coche, excepto la reina Isabel II que, tal y como dicta el protocolo, será la última en llegar apenas unos minutos antes que la novia.

* Quiénes lo acompañarán: Enrique entrará en la capilla del brazo de su hermano, el duque de Cambridge, 15 minutos antes del inicio de la ceremonia, mientras que la novia lo hará un minuto antes, acompañada por su madre ante la negativa de asistencia de su papá.

* Vestido de novia: es el secreto más esperado que no se develará sino hasta el mismo día de la boda, aunque los medios británicos aseguran que no escogerá el blanco para el vestido, ya que se trata de su segundo matrimonio (estuvo casada con el productor cinematográfico Trevor Engelson entre 2011 y 2013). Aseguran que Markle podría haber escogido un diseño de Ralph & Russo.

* Misa: será oficiada por el deán de Windsor, el reverendo David Conner y Justin Welby, arzobispo de Canterbury, que casará a la pareja. El oficio religioso comenzará a las 12 (8 hora argentina). * ¿Y la dama de honor?: Meghan no tendrá dama de honor el gran día porque, según reveló, no quería tener que escoger entre una sola de sus amigas íntimas, ya que su única hermana, Samantha Markle, no ha sido invitada al enlace porque no mantiene relación con ella. Así, un grupo de niños y niñas desempeñarán la función de pajes y damas de honor, entre los que se espera se encuentren los hijos mayores de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, de 4 y 3 años respectivamente.

* Padrino: el padrino del príncipe Enrique será su hermano mayor, el príncipe Guillermo, de 35 años, tal y como Enrique lo fue de él el 29 de abril de 2011, cuando contrajo matrimonio con Catalina en la abadía de Westminster.

* Invitados: 2.640 personas fueron invitadas al matrimonio. 1.200 son "ciudadanos de a pie" procedentes de "todos los rincones del Reino Unido", porque los novios quieren que "todo el mundo se sienta parte de la celebración, un momento de alegría y diversión".

* Música: los novios han escogido al coro de góspel The Kingdom Choir, a la cantante Karen Gibson y al violonchelista Sheku Kanneh-Mason.

* Regalos: en lugar de regalos, la pareja pidió donativos. Siete instituciones caritativas han sido elegidas por el futuro matrimonio para que sus invitados realicen las donaciones que deseen.