Lautaro Martínez, de novio con Sol Pérez

19/05/2018 -

El rumor de que Sol Pérez no está sola, no es de ahora. Hace tiempo, trascendió que la rubia estaría con un futbolista, aunque ella evita hablar del tema y dice que se encuentra "soltera". Pero en los últimos días, en el ciclo "Pampita Online", donde es panelista, reconoció que está saliendo con alguien que iría al Mundial de Rusia, aunque prefirió no dar su identidad.

Sin embargo, el nombre de la persona en cuestión ya trascendió y sería Lautaro Martínez, delantero de Racing y posible candidato para la lista de Jorge Sampaoli, actual director técnico de la Selección Argentina de fútbol.

Habrá que ver si la diosa decide blanquear su relación con el jugador, con quien tiene un romance hace meses.

Tras descartar a Messi porque está casado y a Sergio Agüero porque su última pareja, Karina la "Princesita" Tejeda, le "cae muy bien", Sol Pérez admitió que mantiene un romance con un jugador de la Selección.

Incómoda frente a la insistencia de sus compañeros en el programa Pampita Online ("Nunca más confíes en nadie de este equipo porque cualquier cosa que sepan de vos, tarde o temprano la va a contar", le advirtió en vano la conductora), la flamante vedette de Carmen Barbieri fue dejando algunas señales sobre el joven en cuestión.

Sin embargo, fue el panelista Luis Piñeyro quien dejó en claro que sí, hay uno en especial. Y escribió el nombre y apellido del afortunado en un papel para luego mostrárselo a Sol. Hubo respuesta afirmativa, risas generales y una "Pampita" que, ante la inquietud de quienes no lo sabían, hizo como en el colegio secundario: ¡se comió el papel con la identidad del jugador!.