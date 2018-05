VIDEO | Beckham y Elton John se saludaron con un beso en la boca

Hoy 18:56 -

Entre los muchísimos invitados que tuvo la boda real entre el príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle, ahora duques de Sussex, entre ellos, David Beckham y Sir Elton John, quienes se saludaron con un beso en la boca.

El ex jugador de fútbol y el cantante se saludaron con un beso en la boca ante la mirada de Victoria Beckham y el resto de los invitados en la entrada a la Capilla de San Jorge.

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips #RoyalWedding pic.twitter.com/8DjPbesTCs