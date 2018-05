Su invento científico nació entre músicos

23/05/2018 -

Como médico e investigador científico, Daniel Drexler inventó un aparato a raíz de su contacto con músicos en su consultorio. ¿De qué se trata el aparato?

Es un aparato de estimulación acústica. Tenía a varios pacientes, todos ellos músicos, que venían con este problema del tinitus. En ese momento, yo estaba mezclando mi primer disco y como un redoblante había quedado mal, fuimos a un banco de sonidos y usamos un redoblante de Stewart Coppeland, de The Police. Trabajamos todo el día con eso y al llegar la noche nos pareció que estaba perfecto. Pero al levantarme a la mañana, lo volví a escuchar y me di cuenta de que el redoblante estaba absurdamente fuerte. Fue una revelación epifánica, cómo nuestro cerebro construye la imagen de su entorno de acuerdo con sus necesidades. Cuando algo deja de ser novedoso, cuando es redundante, lo aplaca. Entonces me pregunté qué pasaría si ese sonido que les molestaba lo reproducía, lo cargaba en un dispositivo portátil y lo empezaban a usar durante el sueño. La gente que había trabajado el tema le había dado una visión científica a la cuestión, pero no acústica.