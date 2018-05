Angelici: “Estamos en un momento difícil, pero la patria no está en peligro”

Fotos Angelici

El presidente de Boca, Daniel Angelici, remarcó que el país está “en un momento difícil, pero la patria no está en peligro”, en referencia a la convocatoria que hicieron el 25 de mayo, gran parte de la oposición, movimientos sociales y culturales contra el acuerdo del Gobierno y el FMI.

En ese sentido, el lema de la movilización fue “la patria está en peligro”, algo con lo que dirigentes políticos y deportivos aliados al Ejecutivo Nacional no coincidieron.

“Está bien que hagan uso de la libertad de expresarse. Estamos en una situación difícil pero estamos lejos de que esté en peligro la patria, no coincido con el eslogan”, afirmó Angelici en declaraciones a El Trece.

El presidente de Boca fue invitado al programa de los sábados de Mirtha Legrand y junto a él estuvieron el cantante Raphael, el periodista deportivo Roberto Leto, la bailarina Adabel Guerrero y el especialista en celiaquía Fabio Dana.

Angelici volvió a negar que tenga influencia sobre la Justicia al señalar: “Conozco a algunos jueces, soy abogado, muchos que estudiaron conmigo llegaron hoy a la magistratura. Fui vice del presidente del Colegio Público de Abogados. Además, soy presidente de Boca”.

Cuando Mirtha le recordó que Elisa Carrió lo atacó públicamente varias veces, el mandatario “xeneize” afirmó que la diputada “no tiene por qué” quererlo y recordó que tuvo solo una denuncia por tráfico de influencias en la Justicia de la que salió sobreseído.

“Hablar con los jueces no es un delito, yo he ido a cenar con jueces como también lo hice con diputados, senadores y sindicalistas. No tengo influencia en la Justicia. Me denunciaron por eso, pero me sobreseyeron”, indicó.

Apoyos al presidente Macri

Angelici aseguró también que el mandatario nacional, Mauricio Macri, fue “el mejor presidente de la historia de Boca, porque empezó la transformación del club y obtuvo 16 títulos”.

“Soy amigo, le tengo un gran afecto, lo quiero mucho”, aseguró en referencia a Macri.

