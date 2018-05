El comentario de Mirtha Legrand sobre la sexualidad de Manuel Belgrano

Fotos

Una nueva polémica tuvo lugar ayer en el programa de Mirtha Legrand, cuando la conductora realizó un comentario en referencia a la sexualidad de Manuel Belgrano. Jey Mammón y Flavio Mendoza salieron al cruce y ella terminó pidiendo disculpas.

El historiador Daniel Balmaceda fue uno de los invitados, por lo cual Mirtha le preguntó cómo era el apodo de Belgrano. "Cotorrita", respondió el especialista, aclarando que no era despectivo sino cariñoso.

"El tema es que usaba una chaqueta verde loro y tenía la voz aflautada, similar a la de (el jugador de fútbol) Cubero", explicó Balmaceda. Luego Mirtha agregó undesafortunado comentario: "También se dijo en algún momento que era homosexual. Es feo eso, eh".

Al escucharla, sus otros invitados no dudaron en salir al ataque: "¿Pero por qué es feo? preguntó Jey. Y la respuesta solo empeoró las cosas: "Porque es un patriota".

Intentado bromear, el humorista agregó: "Mirá que en la mesa somos mayoría". Eso dio lugar a que se sume Flavio: "Guarda Mirtha, que le arrancamos el vestido y la corremos", dijo.

La conductora pidió disculpas y les aseguró que la sexualidad no tiene nada que ver: "Retiro lo de 'feo' porque me van a caer los del INADI. Lo retiro".

"La sociedad ha evolucionado. Yo me noto que he evolucionado. Cuando era joven no entraba en mi cabeza que dos personas del mismo sexo tengan sexo. Yo soy anti kirchnerista, pero la ley de matrimonio igualitario me gustó mucho", agregó.

Finalmente, los Jey y Flavio coincidieron que la sexualidad no es un "valor agregado" y que no importaba si era un prócer.