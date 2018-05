Julieta Nair Calvo es la elegida para enamorar a "El Lobista"

30/05/2018 -

Después de su brillante paso por la telenovela "Las Estrellas", en la que el año pasado brilló, pese a no tener un rol protagónico, Julieta Nair Calvo aceptó cambiar su color de pelo para darle una nueva fisonomía al personaje con el que debutará esta noche en "El Lobista", la nueva tira de Pol-ka para Canal 13 y TNT.

En el 2017 protagonizó en la pantalla chica una muy comentada relación gay con el personaje de Violeta Urtizberea. Este año está dispuesta a seguir conquistando a los espectadores.

La ficción girará en torno la historia de Matías Franco, interpretado por Rodrigo de la Serna, un lobista exitoso e impune, que se dedica a contactar personas capaces de concretar acuerdos millonarios, llevándose importantes comisiones y participaciones. Pero no todo es buen vivir para este hombre que está próximo a cumplir 40 años. Su trabajo tapa su soledad. En ese contexto, el destino hará que se encuentre con el personaje al que le dará vida Julieta, y que lleva el nombre de Lourdes Inzillo.

"Lourdes es una fotógrafa y trabaja en un bar como moza también. Se conoce con el personaje de Rodrigo porque él va a tomar un café a ese bar. Sus mundos son totalmente opuestos. El mundo de Matías Franco es el mundo de las finanzas, un mundo súper oscuro, lo mueve el dinero. Y mi mundo es el arte, tiene más que ver con la sensibilidad, el amor. Y bueno, los opuestos se atraen y terminan teniendo una historia de amor que hace que sucedan cosas que no puedo contar, pero que son alucinantes", adelantó sobre lo que se verá a través del televisor.

Acerca de Lourdes, quien la vuelve a meter en un ambiente culinario, como en el restaurante de "Las Estrellas", Julieta comentó: "A mí me gusta trabajar siempre en equipo, así que tuve la posibilidad de charlar mucho con el director Daniel Barone, que es una eminencia no solamente en nuestro país, es un director internacionalmente reconocido. Es la primera vez que tengo la posibilidad de trabajar con él. Lo exprimí todo lo que pude y me ayudó muchísimo para darle forma al personaje. También Rodrigo (de la Serna) me ayudó mucho. Hablé muchas cosas con él respecto al vínculo de los personajes y eso me sirvió mucho. Poder escuchar sus opiniones, compartir las mías y que ellos digan su parecer. Trabajar en equipo me parece que siempre da el mejor resultado".