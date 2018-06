Cristian Pavón por ahora no piensa en cambiar de club

Fotos VITAL. Pavón es una pieza clave en el equipo de Guillermo Barros Schelotto, que sueña con ganar la Copa Libertadores de América.

01/06/2018 -

Desde que Cristian Pavón fue convocado a la Selección, tras las grandes actuaciones en el club de la Ribera, se pone en duda su continuidad en el equipo comandado por Guillermo Barros Schelotto. El entrenador cree que es una pieza clave y el principal pedido es que permanezca, por lo menos, hasta diciembre.

Si bien el extremo no habló sobre su futuro, quien tomó la palabra en las últimas semanas fue su representante; Fernando Hidalgo. Esta vez se refirió al deseo tanto del 7, como el propio:

"El deseo de Cristian es irse de Boca por la puerta grande. Eso significa irse con un acuerdo macro entre el club que lo compra, el que lo vende y nosotros. No nos va a cambiar nada venderlo hoy o en diciembre, no es el típico jugador que va a ir a forzar una venta porque no lo siente", manifestó Hidalgo.

Es por eso que Daniel Angelici, presidente de Boca, se reunió con Fernando Hidalgo para realizarle una propuesta que llevara calma a La Boca: un aumento de la cláusula de rescisión. Si la actual implica el pago de 33 millones de euros (impuestos incluidos) al contado para activarla, la nueva lo elevaría a 50. No se trata de hacer más redituable su salida, si no de ‘blindarlo’ por segunda vez ante la vidriera que significa el Mundial.

Hidalgo quedó en responder aunque aportó serenidad al explicar que el jugador no quiere irse por la puerta de atrás.