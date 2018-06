Fotos Los Alfiles tirarán hoy la casa por la ventana

Dueños de un estilo diferente, Los Alfiles conquistaron el país con su música, su ritmo y su entrega desmedida en cada show; condimentos que, con el paso de los años, le retribuyeron la satisfacción de consagrarse además en varios países de Latinoamérica.

El grupo santiagueño cumple 42 años de llevar alegría a cada uno de los hogares y enamorar a su público con sus canciones. Y la gran fiesta será hoy, a las 22, en el Cine Teatro Renzi, de La Banda.

Y para celebrar este gran momento, Héctor Kairuz, su líder, decidió volver a La Banda (fue en la casa de Néstor Sabino, ex integrante), el lugar donde nació el conjunto, para soplar las 42 velitas junto a invitados de lujo: Héctor Rubén Salto, la voz del grupo añatuyense The Masters, y el bandeño Hugo More, productor, en los 80, de Los Alfiles.

Además, Los Alfiles cuenta hoy en su formación con cuatro bandeños: Dante Juárez, histórico integrante; Luis Sisalli, flamante voz; Francisco "Pancho" Zamudio y Patricio Sayago.

Esa noche, Los Alfiles realizarán un recorrido por su carrera artística con la presentación de un nutrido repertorio con sus grandes éxitos, que despertará los recuerdos de quienes supieron seguirlos hasta el día de hoy.

Héctor Kairuz, en diálogo con EL LIBERAL, dijo sentirse orgulloso de todo el camino recorrido con el conjunto, que trascendió las fronteras locales para instalarse a nivel nacional e internacional.

Confirmó que hoy estarán con ellos Héctor Rubén Salto, la legendaria voz de The Masters, como también Hugo More.

En esta oportunidad, More rendirá un homenaje a Leopoldo Dante Tévez, Leo Dan, cuyos clásicos los versionó y los grabó en su disco.

"Estamos haciendo historia dentro del país en este tipo de música, ya que los demás grupos se desarmaron y muchos otros volvieron a formarse, pero con músicos diferentes. En cambio nosotros, permanecemos en el grupo prácticamente con todos los músicos que vieron nacer a la banda. Somos historia en este tipo de música, que la definimos como un estilo tropical", dijo Kairuz, fundador y baterista del grupo.

La formación musical fue un éxito desde su inicio. Los talentosos músicos que hoy siguen al frente de la banda apostaron a su proyecto desde el primer paso y aunque tuvieron que modificar detalles para ingresar al comercio discográfico, siempre mantuvieron la misma esencia.