Los británicos de Starsailor regresan al país

02/06/2018 -

El combo británico Starsailor desembarcará en la Argentina para dar a conocer las canciones de su más reciente álbum "All this life" y repasar sus cuatro discos anteriores, el sábado 6 de octubre en Groove.

Este encuentro será la segunda vez del cuarteto de rock en el país tras los dos shows que ofreció en 2007.

La banda, liderada por James Walsh, publicó su disco debut "Love is here", en 2001, sin embargo su popularidad no llegó hasta "Silence is easy", álbum lanzado dos años más tarde y que incluyó el éxito "Four to the floor".

Luego de un paréntesis de cinco años, la banda se reformó en 2014, y el regreso fue seguido por la creación de "Good souls: The freatest hits", en 2015.