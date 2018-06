Mirtha Legrand: "Yo he cambiado en estos 50 años"

04/06/2018 -

Tiene 91 años y sigue conduciendo, como hace 50 años, el programa que la convirtió en una leyenda de la televisión argentina. Mirtha Legrand celebró este acontecimiento, al que define como un verdadero "milagro", recordando aquella primera mesa, en la que tuvo sentado a Daniel Tinayre, su difunto marido junto a ella, quien con un simple pedido al mozo la hizo sentirse como en casa. De ahí en más, nada la detuvo.

"Recuerdo que había pollo, me sirvieron pata y Daniel (Tinayre) le dijo al mozo: ‘No, sírvale pechuga porque le gusta la pechuga’. Y yo me empecé a reír ahí, y me sentí mucho más cómoda porque me hizo sentir como si estuviera en mi casa, una mesa familiera. Así que eso es lo que más recuerdo", contó Mirtha.

Con motivo del festejo de los 50 años de Mirtha Legrand, el sábado 4 de agosto habrá una emisión especial por El Trece, más allá del homenaje que vivió anoche en la entrega de los premios Martín Fierro, y del videoclip que preparó la producción para recordar toda su trayectoria al frente de los clásicos almuerzos televisados.

La gran celebración del 4 de agosto incluirá un repaso con la recreación de algunos escenarios y personajes que participaron en la historia de Mirtha.

Para interpretar a las "distintas Mirthas" fueron convocadas Tini Stoessel, Juana Viale, Laurita Fernández y Marcela Tinayre, entre otras.

"Yo he cambiado mucho en estos 50 años, mi cerebro ha cambiado. Y mi marido siempre me ayudaba en ese punto", aseguró ayer Mirtha frente a sus invitados.

Pero hace 50 años, cuando aquel 3 de junio de 1968, "Almorzando con las estrellas" debutó en la pantalla de Canal 9, ni Mirtha ni Tinayre, imaginaron, según lo confesó ella misma, la repercusión que iba a tener este ciclo. "La Chiqui" pensaba que a la semana siguiente lo iban a levantar. "Había medido 12 puntos, y yo pensaba que era muy poco. No se hablaba tanto del rating. Y Alejandro Romay (director de Canal 9), me dijo que el nivel de audiencia era muy bueno. Yo no esperaba que se transformara en este suceso", recordó. La idea era comer en pantalla, con la por aquel entonces estrella de cine, Mirtha Legrand, como anfitriona. La personalidad de la diva superó toda expectativa.