Brenda Asnicar estalló cuando la criticaron por su peso

Fotos Fueron sus seguidores quienes lapidaron a la actriz.

07/06/2018 -

"Qué flaca estás", "Qué horror", "No te queda bien estar delgada". Estos fueron algunos de los comentarios que recibió Brenda Asnicar tras publicar una foto en bikini en la red social de Instagram.

La actriz, exnovia del futbolista Carlitos Tévez, reaccionó furiosa al leer esas críticas por su "extrema delgadez".

Es por eso que la morocha decidió contestar los dichos de sus seguidores. Hace varios años que Brenda Asnicar lucha contra el prejuicio y las críticas de quienes califican su cuerpo y aseguran que afronta una delgadez extrema. En más de una ocasión, la actriz ha tenido que salir a aclarar y hacer descargos sobre su peso y su físico. "Yo no hago comentarios de ‘qué flaco que estás, o qué gordo’. No sabes el metabolismo de la gente. Yo soy así, no tengo problemas. Me da angustia que hay chicas que creen que para ser como yo hay que ser anoréxica. Siento esa responsabilidad porque la tengo yo y todos los que estamos en el medio", aseguraba en noviembre de 2016 cuando se desató una polémica por una foto que publicó en las redes.