"Me voy a matar para que vos me encuentres muerto"

Una mujer de 35 años, denunció anoche ante la Policía, que fue violentamente atacada por su propio hijo, quien además la amenazó diciendo que se iba a matar para que ella lo encuentre muerto.

Según fuentes policiales, el hecho tuvo lugar anoche en una vivienda del barrio Ramón Carrillo. La mujer, de apellido Romero fue a visitar a su madre y a su hijo, quien reside allí con su abuela.

En ese momento, Romero le pidió a su hijo que tenga cuidado con su moto, porque se acababan de enterar del fallecimiento de un amigo en un accidente de tránsito. La reacción inmediata del joven fue insultar a su madre a gritos, mientras la tomaba del brazo.

"Vos no sos nadie para decirme algo, me voy a matar para que me encuentres muerto", fueron las palabras del joven que fue empujado por su madre para que la suelte. De inmediato, la mujer se retiró hacia la comisaría y radicó la correspondiente denuncia. Dijo que no es la primera vez que ocurre algo de este tipo y la fiscal ordenó una medida cautelar.