Cecilia Bolocco estalló contra los Menem

12/06/2018 -

"No me hace falta mi papá, mi familia está en Chile". Así se expresó Máximo Menem, hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco. El adolescente de 14 años armó un revuelo con estas declaraciones realizadas en el programa televisivo "Involucrados". De esta manera se refirió al distante vínculo que mantiene con su papá biológico y, además, dejó en que "Pepo", actual pareja de Bolocco, es su "papá".

Luego, Bolocco también rompió el silencio y desató su furia contra la familia de su ex: "Estoy pésimo, esto se trata de la vida privada de un niño y les voy a pedir respeto, por favor. Para nosotros ha sido tremendo y muy desgastante".

"Esto no está en mis códigos de ventilarlo con la prensa. Es de terror, jamás me imaginé una cosa así. Yo como madre lo único que quiero es el bienestar de mi hijo", aclaró. Y cuestionó fuertemente el accionar de la otra parte: "No quiero un circo. Acá se encargaron de ventilar todo y por eso los llamaron a ustedes".