Beyoncé y Jay-Z, coparon Londres

18/06/2018 -

Como dos grandes dioses venerados por sus fieles, así aparecieron Beyoncé y su marido, Jay-Z, en su concierto en Londres, en donde, como una pareja de tortolitos, no escatimaron muestras de cariño sobre el escenario. El Estadio Olímpico de Londres, hogar del equipo de fútbol West Ham United, con capacidad para 66.000 espectadores, se llenó en la cuarta parada de la gira "On the Run II" que el matrimonio inició el pasado 6 de junio en Cardiff (Gales). Su actuación, de más de dos horas y media, fue una oda a ellos mismos, al amor que se profesan y a su relación, que no siempre fue tan idílica como ahora.

El rapero y la diva del pop no solo coparon el amplio escenario -acompañados en muchas ocasiones de expertos bailarines- sino que las tres pantallas gigantes que tenían detrás mostraron sucesivas imágenes de los dos. Ellos en la cama, ellos en la playa, ellos montando en moto, ellos mirándose, ellos acariciándose... ellos en todo tipo de situaciones mientras iban desglosando un repertorio de 40 canciones de sus dos exitosas carreras.