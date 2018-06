Darín salió con los tapones de punta en contra de quienes lo critican

20/06/2018 -

Horas después de que Valeria Bertuccelli lo acusara de maltrato en una entrevista y le exigiera disculpas públicas, el primer reflejo de Ricardo Darín fue pedirle perdón.

Pero con el correr de los días, y sobre todo tras las declaraciones de Érica Rivas , quien sostuvo que el actor le gritó y la insultó, el protagonista de "El secreto de sus ojos" fue cambiando de parecer.

Tanto que ahora, recién llegado de Mendoza, donde presentó "Escenas de la vida conyugal" (obra que antes compartió con Rivas y Bertuccelli y ahora encabeza con Andrea Pietra), se mostró enojado y con pocos ánimos de conciliar.

"Estoy shockeado todavía, anonadado... estupefacto estoy, en realidad. Tratando de entender, que es difícil. Las cosas empezaron de una forma. Luego se fueron convirtiendo en otro. Es muy difícil tener el espacio y la posibilidad de reflexionar, tratar de entender a qué se debe tanta virulencia, tanta descarga, tanto odio’, comenzó a decir Darín a la notera Maite Peñóñori, de "Los ángeles de la mañana".

Luego, el actor sostuvo que sus disculpas no fueron "bien interpretadas" y que "incluso fueron tergiversadas". Y remarcó: "Son momentos de hipersensibilidad con todo lo que es el movimiento femenino, la ley del aborto, el ‘Ni una menos’. Y todo tiende a ir para un solo lado, la balanza pide a gritos que esto vaya hacia la violencia de género, lo cual lo vuelve doblemente perverso, porque yo creo que no tiene nada que ver".

Darín se abrió y definió al momento que vive como un pasaje "doloroso" de su vida y afirmó que "hay que tener prudencia".

Analizó la situación: "Cuando te preguntás a quién beneficia todo este odio, a mí obviamente no, yo creo que a nadie. Para mí hay una cuestión de odio que para mí había pasado totalmente desapercibida. Es algo que me tengo que replantear, o sea no me di cuenta".

Además, les pidió a sus amigos que ya no lo defiendan más: "Les agradezco, pero les pediría que paren porque ellos están siendo atacados. No quiero dar nombres, pero no me gusta lo que les dicen. Una agresividad y un maltrato que no beneficia a nadie".

Ricardo Darín reforzó su idea de que "colocar esto en una cuestión de violencia de género" le "parece perverso". Y cerró: "Me llama mucho la atención las cosas que dicen. Me muero por hablar, pero no tengo que hacerlo ahora. Tengo que ser un poco más inteligente de lo que fui hasta ahora. Tengo que cuidar a mi familia".