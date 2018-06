"Pampita" negó ruptura con "Pico"

23/06/2018 -

La relación entre Carolina "Pampita" Ardohaín y Juan "Pico" Mónaco, siempre da que hablar. El ex tenista estaría muy bien acompañado en Ibiza como también a punto de separarse de la modelo. Sin embargo, la conductora lo desmintió en su ciclo y se comunicó con él a través de una videollamada. "Ya los dos dijimos que no estamos distanciados, no sé de dónde surgen los rumores. Pico se fue de mi casa porque se fue a Rusia, seguimos conviviendo. Y yo nunca le revisé el teléfono. Pico puede ir a bailar todas las veces que quiera, está haciendo un viaje con sus amigos, y yo cuando salgo con mis amigas también voy a bailar. Pico nunca me va a engañar y hacer daño, tiene unos valores increíbles, es un hombre con todas las letras y un caballero".