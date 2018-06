Fotos "Es elevadísimo el costo que afronta la seguridad social por los accidentados"

25/06/2018 -

Las cifras de la incidencia que tiene la accidentología vial en la pérdida de vidas humanas en nuestra provincia siguen siendo elevadas y alarman a la comunidad médica, ya que se trata de un problema de vieja data en Santiago del Estero, pese a las medidas adoptadas desde los organismos oficiales y de los constantes controles que se realizan en toda la provincia. Y esta inconsciencia de la gente tiene una arista desde lo económico, ya que los costos que debe afrontar el sistema sanitario provincial para la atención de las personas que sobreviven a un accidente arrastran indefectiblemente secuelas físicas y psíquicas que son atendidas en un 100% en los hospitales públicos. "Es elevadísimo el costo que debe afrontar la seguridad social por las personas que sobreviven a un accidente de tránsito, especialmente quienes circulan en una motocicleta", advirtió el jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" de nuestra ciudad, doctor Carlos Scaglione, y precisó que "ningún caso de un accidentado simple cuesta menos de 100.000 pesos". El profesional indicó que "toda persona que termina atendida en el hospital luego de un accidente de tránsito, debe ser sometido mínimamente a una cirugía de abdomen, tórax, o pelvis, la cual no insume menos de $ 50.000, luego hay que pensar que también en un alto porcentaje se debe colocar alguna prótesis, que ninguna baja de los $ 50.000, o sea que, no hay una intervención quirúrgica que termine costando menos de 100.000 pesos". "A esto se le debe sumar el costo social que tiene todo esto, porque muchos de los accidentados son padres de familia, único sostén, que dejan de trabajar durante mucho tiempo, y que luego deben afrontar un largo proceso de rehabilitación con el uso de botas o muletas, que insumen otro gasto de alquiler", añadió Scaglione. Salud pública El doctor Scaglione lamentó la situación por la que atraviesa nuestra provincia en cuanto a la accidentología vial, ya que debido a la atención de los casos que se dan durante toda la semana, "muchas veces dejan de atenderse otras necesidades de salud de la gente, ya que no hay disponibilidad de quirófanos porque se está atendiendo a alguien que chocó con la moto, o tampoco se lo puede internar porque hay que tener una cama disponible para esa persona accidentada". "Y esto genera una situación muy compleja, porque debemos tener en cuenta que el 100% de los casos son atendidos en hospitales públicos, y un porcentaje que no supera el 10 o el 15% es derivado a una institución privada, en una segunda o tercera instancia", lamentó. Otro punto que no debe perderse de vista según Scaglione, son las secuelas que dejan este tipo de accidentes. " H a y p e r s o n a s que sufren la pérdida o la inmovilidad de alguno de sus miembros, o que quedan imposibilitados y condenados a vivir en una silla de ruedas toda su vida, y eso también es un costo para la seguridad social, porque necesitan de una atención permanente para poder seguir viviendo de una manera medianamente digna", enfatizó.