"Poroto" Cubero tiene intenciones de casarse

Fabián "Poroto" Cubero no anduvo con vueltas cuando le contó a Mirtha Legrand que está en sus planes casarse con Mica Viciconte, su actual pareja. El futbolista estuvo invitado a la "mesaza" de la "Chiqui" y habló de su relación con Mica Viciconte y hasta de su ex, Nicole Neumann.

La diva de los almuerzos le preguntó al futbolista si estaba en sus planes casarse por lo que Fabián respondio: "Sí, puede ser. No ahora tan pronto. Pero sí".

Luego de eso, le mandó un saludo a su novia y le comentó a Mirtha que Mica lo estaba mirando junto a sus hijas, Indiana, Alegra y Sienna ya que las estaba cuidando ella.

Mirtha le preguntó cómo se llevaba con Neumann. El futbolista, lejos de querer armar un escándalo respondió: "Más o menos. Como todo inicio de separación. Tratamos de llevarnos lo mejor posible por el tema de nuestras hijas. Justo Nicole esta en un programa de chimentos y Mica también. Las dos opinan y es una rueda de nunca acabar". Por último, agregó entre risas: "Las dos son dos mujeres que van al frente y es un quilombo".

Cubero, en estos últimos días, ha sido tapa de las revistas del corazón más por su relación con Viciconte que por logros futbolísticos. No hubo días en que no se habló (aún continúa) acerca de su relación con Mica y sus idas y vueltas con Nicole, su ex.

Lo cierto es que Cubero hace frente a las críticas que le realizaron después de su separación con Nicole y los reclamos que ésta hizo en cuanto a la exposición que hizo Cubero de sus hijas con su actual pareja.