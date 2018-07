Carlos Izquierdoz: "Quiero cumplir un deseo que tengo"

Fotos ENTUSIASMO. Carlos Izquierdos aseguró que arriba a Boca para cumplir con un deseo y poder ganar protagonismo.

04/07/2018 -

Los directivos esperan en la jornada de hoy Carlos Izquierdoz se sume al plantel profesional de Boca Juniors que conduce el entrenador Guillermo Barros Schelotto y el defensor habló con la prensa ante de tomarse el avión hacia Buenos Aires.





"Me voy porque quiero cumplir un deseo que tengo, hay retos, metas que uno se propone... Es un hasta luego", afirmó Izquierdoz.





"No me voy por dinero, yo me voy porque quiero cumplir un deseo que tengo, hay metas que uno se propone. Más que nada por eso", expresó el ex Lánus en su despedida del Santos Laguna de México.





"Se portaron todos muy bien conmigo. Estoy eternamente agradecido. Pasé momentos increíbles. Con tanto cariño la despedida es difícil. Esto se lo dije a mis familiares. Sé que el club no quería que me fuera, pero transmití mi intención, yo tengo retos, desafíos, sueños y es un poco eso. Si dejás pasar una oportunidad no se vuelve a presentar. Le propuse a la directiva que si llegaban cosas razonables me dejaran cumplir esa expectativa", argumentó.





"Yo no ejercí presión, yo transmití mis sensaciones. Ellos no querían que me fuera. Voy por cuatro años", cerró el "Cali", de 29 años.





En Boca volverá a jugar con Goltz, quien fue su compañero de zaga en Lanús con el Melli Guillermo de titular.





Oferta por Pavón

El tortuoso camino de la selección argentina por el Mundial de Rusia no ha perjudicado el cartel de Cristian Pavón, que lleva sonando varios meses para recalar en Europa. Su notable temporada en Boca Juniors lo avala.

Por ello, el Arsenal le quiere y se está moviendo rápido en el mercado y Pavón figura en sus planes. Aunque diferentes, el extremo de Boca recuerda a un Alexis Sánchez incipiente.