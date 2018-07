El programa de "Pampita" se despedirá el viernes

Fotos La "Gunda" solo será un reemplazo momentáneo. No tiene proyectado darle continuidad al ciclo.

04/07/2018 -

A juzgar por los niveles de rating, más tarde o más temprano el programa "Pampita Online" iba a abandonar el aire de Telefé. Pero lo que nadie esperaba es que el final fuera abrupto, con escándalo de por medio.

Ayer Claudia la "Gunda" Fontán se hizo cargo de la conducción de "Pampita Online". Previamente había aclarado a Primiciasya.com que sólo lo hará hasta que el viernes cuando se produzca el final del ciclo.

"La semana pasada me convocó la producción de Kuarzo para cubrir la conducción mientras Caro (Ardohain) viajaba a España (este jueves). Por supuesto que acepté porque tengo muy buena onda con Pampita y con ellos. Pero sólo es eso, cubriré hasta el viernes. No voy a continuar con el ciclo", señaló Claudia.

El día que "Pampita" pegó el faltazo y anuncio su renuncia luego del altercado que tuvo con una notera del programa "Los Ángeles de la Mañana", al que se refirió como "la mier... de la televisión", su lugar fue ocupado por la panelista Sol Pérez, con quien el rating trepó a niveles que nunca lo había hecho con Ardohain al frente.

Precisamente la designación de Sol al frente de la conducción de "Pampita Online" generó otra baja entre los panelistas. Barbie Simons, amiga íntima de Carolina Ardohain, presentó su renuncia y admitió que nunca hubo buena relación con la exchica del clima.

"No es nada contra esa persona, me encanta la gente nueva, fresca, con iniciativa, y siempre está bueno para la gente que comienza. Pero me parecía que no era la persona indicada por su poca experiencia y porque tanto los otros compañeros como yo llevamos un año y pico poniéndonos la camiseta del programa", contó en "Mañanas argentina", de C5N, adonde también trabaja como panelista.

Y agregó sobre su vínculo con Sol: "No hubo una buena relación desde el inicio del programa. Me parece que las energías del programa cambiaron totalmente. No es nada hacia ella, fue una sumatoria de un montón de cosas, los nuevos productores que se sumaron...".

En medio de todo este caos, Andrea Taboada, la panelista del programa "Los Ángeles de la Mañana", aseguró que Juan "Pico" Mónaco tuvo que recurrir a terapia psicológica, desde diciembre pasado, para poder separarse de "Pampita", a quien habría calificado como una persona absorbente.

Fiel a su estilo, Carolina Ardohain hizo oídos sordos y para desmentir que esté atravesando una depresión, compartió en las historias de su cuenta de Instagram su rutina laboral del martes, con producción de fotos incluída.