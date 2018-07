Encontraron muerto en su casa de California al hijo mayor de la cantante Tina Turner y con un disparo

05/07/2018 -

La cantante Tina Turner atraviesa un doloroso momento. Su hijo mayor, Raymond Craig, de 59 años, quien trabajaba en bienes raíces, fue encontrado muerto en su domicilio de California y con un disparo, según lo informó Ed Winter, subdirector de la oficina forense del condado de Los Ángeles, y lo reprodujeron las agencias internacionales.

Tina, quien antes de la tragedia participó de un desfile de Giorgio Armani en París, había dado a luz a Craig cuando tenía apenas de 18 años, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill, que tocó con la banda Kings of Rhythm de Ike Turner. Este último terminó siendo marido de Tina durante 16 años.

La cantante reside en Suiza, y hace un par de meses se refirió precisamente a Ike, quien falleció en el 2007. En una entrevista con el diario británico The Times, la intérprete de éxitos como "What You Get Is What You See", "Simply the Best" o "It’s Gonna Work Out Fine", confesó que había perdonado a su difunto ex marido, y padre de su otro hijo, Ronnie Turner, por abuso físico. "Como una persona mayor, lo perdoné, pero no iba a trabajar con él. Me pidió una visita más, pero le dije: ‘No, en absoluto, no’. Ike no era alguien a quien pudieras perdonar y permitirle volver a entrar. Todo se fue, todo olvidado... Me sentí mal. No sabía cómo decir que no, porque necesitaba el trabajo. Creo que no fui educada para manejar eso", confesó la artista al respecto.

Ayer, hasta último momento ni la cantante, ni el resto de familiares, se pronunciaron sobre la muerte de Craig Raymond. Tampoco se conocieron más detalles.