Fotos Hugo Reynoso: "Siento una felicidad enorme estar con Los Manseros Santiagueños"

12/07/2018 -

Hugo Reynoso, hijo de Guillermo "Fatiga" Reynoso consideró, en una entrevista con EL LIBERAL, que dio un salto cualitativo desde el mismo momento en que fue elegido para reemplazar a su padre en Los Manseros Santiagueños. " Si e n to u n a fe l i c ida d enorme de estar con Los Manseros Santiagueños. Yo, de repente, me paro en el escenario y los veo a mi lado y me corre una cosa impresionante por el cuerpo. Me trae un montón de recuerdos de mi viejo y de tantos otros ar tistas que han compartido escenarios con ellos. Me colma de felicidad", destacó Hugo a EL LIBERAL. "Poder estar en el teatro 25 de Mayo me genera una doble felicidad. Es mi primer teatro con "Alito" y con Onofre. Tengo una emoción gigante. Los Manseros Santiagueños es lo más grande que hay. Alguna vez soñé con formar parte de Los Manseros y hoy estoy aquí terriblemente feliz", precisó.