Depp fue denunciado por un colaborador

El actor estadounidense Johnny Depp fue denunciado por el trabajador de un rodaje por haberle golpeado presuntamente en el set de la película "City of Lies", cuyo estreno está previsto para septiembre, según informaron medios estadounidenses. La denuncia fue presentada en la Corte Superior del condado de Los Ángeles, aunque hasta ahora no se había dado a conocer. El denunciante es Gregg Rocky Brooks, que durante el rodaje de "City of Lies", película protagonizada por Depp y dirigida por Brad Furman, trabajaba como gerente de locaciones.