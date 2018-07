Fotos Lizy prefiere no tomar partido en el tema del aborto

17/07/2018 -

¿Cuál es su postura en torno a la despenalización del aborto? "No me gusta opinar públicamente lo que pienso acerca de la despenalización del aborto porque me parece contribuir a una separación cada vez más grande. Así que prefiero no tomar partido y deseo que sea lo mejor para todas las mujeres". ¿Adoptarías un hijo, apelarías a la maternidad subrogada como lo hicieron desde Marley hasta Luciana Salazar y Flor de la V? "La verdad es que hoy no tengo ninguna necesidad de ser madre. Así que, por ahora, no está en mis planes y nunca lo estuvo. No sé más adelante. Así que tampoco puedo contestar esa pregunta". ¿Hacer humor autorreferencial, como lo hace usted, descalifica el trabajo de la comunidad LGBT en la Argentina? "Yo no siento que el humor autorreferencial descalifique absolutamente nada porque la educación tiene que ver con lo que cada uno necesite y quiera aprender. Desde mi lado, considero que he aportado bastante a la sociedad y, seguramente, otras personas consideran que aporté menos. La verdad, yo considero que descalifica a una persona una persona que es delincuente, estafadora, criminal. Me da la sensación de que una persona como yo, que trabaja desde las 4.30 de la mañana hasta las doce de la noche todos los días, desde el año 1993, dignifica al ser humano que quiere trascender de una forma honesta y decente en esta sociedad". Con Marley en Rusia ¿Cómo fue su experiencia en la cobertura del Mundial Rusia 2018 junto con Marley? "La experiencia de trabajar con Marley ha sido fantástica. Ya la viví el año pasado cuando fuimos a Ibiza y Barcelona. En este caso fue un poco más porque fue mucho más tiempo. Primero, tres semanas en Rusia por el Mundial. Después, una semana más en Francia. Trabajar con él es fabuloso. Es un gran compañero y tiene un equipo de producción brillante y todo el tiempo están a disposición del invitado, lo que te hace sentir muy cómoda y tratar de dar lo mejor siempre para su programa. Me encantaría volver a trabajar con Marley. No hay ninguna propuesta aún". "Mi vecina favorita" ¿El "Detrás de todo sólo hay una mujer..." que dices en el inicio de "Mi vecina favorita" es el disparador de lo que mostrarán en la comedia de enredos? "El detrás de todo...’ que uso cuando arranco la comedia, en principio, es para ahondar en la comedia para presentarme, pero no tiene ningún disparador en absoluto. Es solamente como para arrancar bien arriba y predisponer a la gente a la buena onda y la buena energía. Y nada mejor que mejor que el tema que hizo Susana (por Giménez) en su musical que me parece tan divertida. Me encanta". ¿Qué oculta o intenta develar esta obra a partir de que sus personajes deben simular ser quienes no son para salir ilesos de los engaños? Todos los engaños que se producen en la obra tienen como fin colaborar con una causa que es la que consiga un trabajo muy importante para esa vecina que, además, es como una especie de hija o mejor amiga de Carla, que sería yo, que es la vecina del departamento. Entonces, empieza ella tratando de ayudar para que pueda conseguir un trabajo muy importante y a raíz de ahí y de un montón de enredos que suceden en el departamento, todos empiezan a tomar diferentes personajes en pos de ayudar a esta vecina a que consiga dicho trabajo. ¿Carla es el alter ego de Lizy? No sé que es el alter ego, pero Carla Marina Marconi es una chica que quería ser yo cuando era muy pequeña. En realidad, tiene mucho de mí. Yo soy muy de meterme en las cosas para ayudar a mis amigos y en el medio, a veces, me mando un montón de macanas. Dicen que el humor es disparador de reflexiones. ¿"Mi v e c i - na favorita" cumple con ese objetivo? L a v e r - dad es que la comedia está pensada sólo para entretener, pero tiene un montón de condimentos que cada uno puede ver lo que quiera porque si te pones a ver es una chica trans que tiene un trabajo en una inmobiliaria. Después, convive en un departamento con todos sus vecinos y todos la conocen, la respetan y la quieren. No está pensada con la idea ni de fomentar absolutamente ningún tipo de concepto. Además de pasar una hora con veinte minutos de risa y entretenerse con un humor tranquilo y mi modo de ver sano está perfecto que así sea.