Wanda Nara habló de su celulitis

La semana pasada circularon unas imágenes de Wanda Nara al natural, desde la playa, y las fotos, que serían sin filtro, dejaban ver la presencia de celulitis en distintas zonas de su cuerpo.

La esposa de Mauro Icardi no le esquivó a la polémica. "Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no", dijo en una producción de fotos, sin photoshop, para la revista Gente.

Y agregó: "Me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo", explicó al respecto.

Por otra parte, señaló: "Todos hablaron de mi celulitis, pero nadie reparó en la cara de felicidad de Mauro". También adelantó: "A mis hijas les voy a enseñar que la belleza va por otro lado, porque el hombre no mira la celulitis; el hombre quiere a su lado a una mujer real, íntegra. La perfección no existe. Para todo lo demás hay mil truquitos y cremas, pero el interior es difícil de cambiar’.