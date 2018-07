Fotos Iñaki Urlezaga: "Me da mucho placer comenzar la gira de despedida en Santiago"

18/07/2018 -

El tango y uno de los ballets más representativos del género como lo es "Romeo y Julieta", es el repertorio que eligió Iñaki Urlezaga para su gira nacional e internacional para despedirse de los escenarios. El lugar escogido para arrancar ese camino del adiós fue Santiago, precisamente el teatro 25 de Mayo, en donde se presentará este jueves 26, a las 21, a total beneficio de la Fundación Mujer. Antes, en una entrevista exclusiva con EL LIBERL reveló por qué quiso arrancar desde la "Madre de Ciudades" ¿Casualidad o causalidad empezar en Santiago esta gira de despedida de la danza? "No es casual. Santiago del Estero es un lugar que quiero mucho, en dónde he hecho muchísimos ballets de mi trayectoria. Desde que soy muy chico he ido a Santiago y me da mucho placer comenzar la gira por el norte, desde Santiago. El norte de la Argentina para mí es un lugar muy particular por su riqueza cultural y presencia de civilizaciones antiguas. Yo, siempre que puedo me hago una escapada". Una forma también de hacer realidad ese sentimiento de federalismo que siempre te ha animado en la vida. "Es que, justamente, la riqueza de la Argentina está en esa diversidad. La Argentina es eso, es esa diversidad cultural y geográfica. Cuando un artista tiene la posibilidad de recorrerla observa que es tan vasta como hermosa. Es increíble poder tener esa variedad. Son cosas que uno, realmente, valora tanto por haber nacido en una tierra tan fecunda porque a mayor diversidad mayor riqueza cultural. Es por eso que me da tanta alegría cada vez que voy a tantos lugares en donde he sido feliz trabajando, visitando, viviendo. La carrera termina, pero los paisajes quedan y voy a poder seguir yendo". ¿Por qué decidiste dejar de bailar o apartarte del ballet? Apartarme del ballet no creo que lo haga. No creo que esa sea la decisión pensada que esté atravesando. Dejar un poco los escenarios creo que es inevitable cuando uno ha vivido mucho tiempo una carrera y ha hecho muchísimas cosas, por suerte, en mi caso interesantísimas. Se empieza, naturalmente me parece, a abrir una posibilidad que también necesitan otras posibilidades, otras formas de seguir transitando esta carrera ya no tanto arriba del escenario. Es un proceso biológico, natural. ¿Por qué elegiste el tango, Romeo y Julieta y Giselle (con el Ballet del Sur) para iniciar este camino de despedida? Es causalidad. Sinceramente, traté de elegir obras que me sienta cómodo, que me hayan representado a lo largo de mi carrera, que hayan formado parte de mí para poder compartirlo, por última vez, con la gente. Cuando uno habla de una despedida o algo así, a mí me pasó, pensás inevitablemente que la gente tampoco te va a ver más y no es solamente que uno va a dejar de bailar. Entonces, he querido hacer algo con obras que he construido mi carrera y lo que uno, a lo largo del tiempo, va generando que es un vínculo muy fuerte con la gente. El público tiene un vínculo de amor muy grande con el artista y también es a quien uno va a empezar a despedir. Entonces, no es solamente el escenario sino esa relación desde ese lugar con el público que no va a estar más. A propósito de esto, ¿cómo vas a enfrentar esas ausencias o ese vínculo? Como todo en la vida. Lo único que no tiene remedio es aceptar lo que sucede. Si uno no lo acepta se hace invivible porque, de todas maneras, sigue sucediéndose. Hay un proverbio chino que dice: ‘Lo que sucede, conviene’. Me parece que lo mejor de la vida es ir aceptando la vida como va viniendo, con las incógnitas, con los misterios, con las incertidumbres y con todo lo que la vida en si mismo encierra. Obviamente, hay algunas que son más complejas y otras más fáciles, pero que forman parte de la vida y están y que cuando uno más las resiste más persisten también. Estoy tratando, desde hace mucho tiempo, de aprender a vivir, que la vida es no resistir justamente sino que es ir con el flujo de la vida. Ir con el flujo de la vida es dejando cosas atrás, tomando lo que viene adelante, tratando de ser feliz con el día a día. A pesar de todo, con el optimismo y la certeza de haber tomado una buena decisión. Lo único que uno tiene seguro es la incertidumbre. Lo único que uno tiene seguro es el cambio. Lo único que uno tiene seguro es el desconocimiento sobre que sucederá. Yo trato siempre de vivir más conscientemente las decisiones que voy tomando. Trato de ser lo más correcto con las medidas en las que me involucro. Siempre pienso que el resultado de hoy va a ser el porvenir de mañana. Trato de elegir cosas que estén afin a mi ideología, a mis sentimientos, a mis necesidades humanas de aprendizaje porque, seguramente, será lo que recogeré en el futuro. No me preocupa no saber qué es lo que sucederá, porque es parte de la vida. La vida, gracias a Dios, es un misterio y es por eso que no se puede programar, planificar o en los grandes temas centrales de la humanidad sigue siendo igual de primitiva que de toda la vida.