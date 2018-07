Danny Pecci presentará hoy "En vivo", en los acústicos de Radio Panorama

20/07/2018 -

El cantautor santiagueño Danny Pecci presentará su disco "En vivo" hoy en los acústicos con los que Radio Panorama celebra el aniversario de Santiago. Esta placa discográfica fue grabada en mayo pasado en el Club San Carlos (La Banda).

En este CD, el músico oriundo de Clodomira versiona clásicos de José Vélez ("Ha llegado a la ciudad"), de Raphael ("A esa") y de Paloma San Basilio ("Nadie como tú"). "Son temas clásicos de artistas latinos a los cuales nosotros lo adaptamos al ritmo del cuarteto", destacó Pecci a EL LIBERAL.

"También hemos hecho una recopilación de temas que yo he grabado en los discos anteriores como por ejemplo "Sé que te quieres marchar", "Por su vida me jugué" y "Si me miras"", resaltó.

Además, Pecci se prepara para llevar su canto a Buenos Aires. En conciertos que brindará el sábado 28 y el domingo 29 dará a conocer en escenarios del conurbano bonaerense, y también a través de la pantalla de Crónica, su novel trabajo.

Además de Pecci actuarán Dúo Encuentro, Rody Montenegro, Mario Ávila, Los del Vinalar, Sonkoy Bandeño, La Repercuta, Tango Aquí y Ahora, Suenan Voces, Walter Castaño y Quinta Copla.