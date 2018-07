Afirman que Fulop podría "boicotear" el noviazgo de Oriana con Paulo Dybala

22/07/2018 -

Catherine Fulop habló del romance de su hija Oriana Sabatini con Paulo Dybala. La actriz venezolana remarcó que son "dos bellezas de persona que se merecen vivir esta historia, que es hermosa". Sobre su yerno sostuvo que es "un chico muy maduro y respetuoso". Y cuando avisa que puede llegar a "boicotear esa relación", Catherine Fulop se ríe con ganas.

También aseguró que su propio "corazón" está afectado por este noviazgo. "No me quiero encariñar". A Cathy, el presente amoroso de su hija mayor la tiene preocupada.

En rigor, se trata del futuro amoroso. Su alarma se encendió por una circunstancia en particular, en caso de que la pareja prospere. Y es que existe la posibilidad firme de que Oriana se mude a Turín, Italia, ya que Dybala es una de las grandes estrella de la Juventus.

Pero, ¿y si eso sucede? ¿Si finalmente la cantante de 22 años se va a vivir a Europa? "No. No. De ninguna manera. Lloro, lloro. ¡Ya le boicoteo esa relación! Me escucha Oriana y me mata", dijo Fulop con firmeza en diálogo con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina, de La Once Diez.

"Me gusta que ella viva esta historia, que es hermosa. Son dos bellezas de persona, y se merecen los dos vivirla. Ojalá que puedan manejar tanta belleza", enfatizó.