Fotos Alejandro Sanz se unió a Roberto Carlos para cantar

23/07/2018 -

El español Alejandro Sanz se unió al cantautor brasileño Roberto Carlos en "Esa mujer", canción que se publicó el fin de semana y ha sido compuesta por la puertorriqueña Kany García para resaltar la "impecable sintonía" de ambas voces, informó la discográfica Sony Music Latin. El tema es el segundo sencillo del que será el nuevo disco en 25 años de canciones inéditas en español del ícono brasileño Roberto Carlos, "Amor sin límite". "Roberto hace una música muy particular, con mucho corazón y con su estilo y sello propio de toda la vida", expresó Alejandro Sanz en el comunicado de la discográfica. "Es uno de los grandes nombres de la música latina", agregó. Ganador de un Grammy y cuatro veces acreedor del Grammy latino, Roberto Carlos, de 77 años, presentó en junio pasado "Regreso", una balada inédita que suena como un clásico y que ha sido el primer adelanto de "Amor sin límite". Considerado el cantautor más importante de la historia de la música brasileña de todos los tiempos, Roberto Carlos ha comercializado más de 125 millones de álbumes, convirtiéndose en el único artista brasileño en vender más que los Beatles o Elvis Presley. "Amor sin límite" fue producido por el presidente y director ejecutivo de Sony Music Latin-Iberia, Afo Verde, y tiene diez canciones, cuatro de ellas de nueva composición y seis que por primera vez se editan en español, indicó la casa discográfico en un comunicado. "Me sentí muy emocionado y muy honrado. Por eso, quiero agradecerle a Roberto que me haya invitado a su disco y desearle siempre lo mejor y felicitarlo por todo lo que ha hecho en la música y todo que le queda por hacer", expresó Alejandro Sanz.