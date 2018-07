Los trabajos del "Mono", "Jana" y el CD y libro de Horacio

23/07/2018 -

¿En qué nivel se encuentra la chacarera?

La chacarera está a un nivel en concordancia con las grandes estilos, como el tango, la música brasilera, el jazz. El sueño mío y de mis hijos es poder hacer llegar a otros ámbitos que no sean los ya conocidos por nosotros y que la chacarera encuentre un lugar entre esas músicas y que el segmento de músicas calificadas del mundo tengan a la chacarera como una referencia de su grandeza.

En ese camino también está el "Mono" Banegas, quien llevará su propuesta hacia el mercado norteamericano.

Es un sueño nuestro, el de los Banegas. Yo he hablado con mis hijos. He impulsado ciclos como "Mi origen y mi lugar", que luego desembarcó en un disco tan querido por la gente. También hice el ciclo "El arte de las inmediaciones", en donde he tratado de hacer un paso mucho más jugado con las distintas expresiones de la rama de las Humanidades, como la Sociología, la Filosofía, la Antropología. Todo para aprender y para que la chacarera siga tomando fuerza a través del pensamiento.

¿Nuevos emprendimientos para el 2018?

El primero ya fue cumplido: impulsar que el "Mono" tenga su disco. Sacó Reminiscencia y le va muy bien. Ganó un premio Gardel a partir del sello discográfico familiar, Ciudad Desierta. Ahora se viene "Quinta esencia", el disco de "Jana" Banegas. Luego, yo cerraré la trilogía con mi disco "Viejos libros". Además del disco quiero editar un libro sobre ese título y ese concepto. Estamos trabajando, trabajando y trabajando mientras salimos a tocar por todos lados.