Fotos Nicolás Cabré está listo para "Mi hermano es un clon"

24/07/2018 -

La nueva comedia romántica de Pol-ka para El Trece estará protagonizada por Nicolás Cabre, Flor Vigna y Gimena Accardi, y por el adelanto que se tiene de la historia, la ficción puede convertirse en un nuevo éxito de Adrián Suar. La vida de Renzo (Cabré) está -literalmente- atravesada por la ciencia. Fue concebido por la técnica de fecundación in vitro gracias a la intervención de su abuelo Alejandro Figueroa, notable científico y experto en clonación. Él fue quien pudo cumplirle a su amada hija Marcela (Andrea Bonelli) el deseo de ser madre. Pero durante el procedimiento médico, el investigador ocultó un detalle esencial: separó parte del material genético del embrión con miras a desarrollar, por primera vez, un clon humano. El experimento rindió sus frutos. Así nació Mateo (Cabré), "gemelo artificial" de Renzo. Alejandro Figueroa necesitó guardar bajo siete llaves el secreto de la existencia del clon y decidió entregarlo en guarda a Elena (Victoria Onetto), asistente en su laboratorio y también amante del científico. La mujer lo crió como si fuera su propio hijo. Mientras Renzo -un muchacho extremadamente inteligente y racional, inmutable ante las emociones- creció en el seno de una familia de buen pasar económico (estimulado gracias a una excelente educación) Mateo -joven sensible, y "con pocas luces"- lo hizo en un hogar humilde, con pocas posibilidades de progreso, pero rodeado de mucho amor. Ambos desconocen la existencia del otro. Casi treinta años después, y ante la inminencia de su muerte, el ya anciano Figueroa le revelará a su nieto toda la verdad. Azorado, Renzo buscará por cielo y tierra a su "doble": su intención no es conocerlo sino eliminarlo, ya que este "hermano" puede generarle complicaciones a la hora de heredar la fortuna familiar. En su derrotero -que incluye hasta un accidente, del cual es rescatado por Ámbar (Flor Vigna), una bella enfermera- se cruzará con parte del entorno del clon y todos lo confundirán con él.