Martín Paz no descartó cantar hoy con su papá Onofre

25/07/2018 -

Martín Paz, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, no descartó que hoy, en los festejos centrales del aniversario de Santiago, cante con su padre Onofre Paz tras reconciliarse luego del fuerte episodio que tuvieron, en Córdoba, cuando el líder de Los Manseros despidió en público a su hijo.

¿Cabe la posibilidad de que mañana (por hoy), después de cantar como solista, hagas una participación con Los Manseros?

Bueno, me inclinaría más con mi viejo (Onofre Paz). Me inclinaría más por ese lado.

Qué bueno Martín, qué sentimientos puros hacia tu padre.

Sí, totalmente. El encuentro (realizado con su papá en este mes) ha sido muy lindo, muy agradable. Hablamos de música, que es lo que nos une. Hay una pequeña idea que le tiré (a su papá) con mucho ánimo de mi parte de hacer algo juntos, con mi hermana, con mi viejo. Está eso presente. Siempre digo que la gente no se quede con lo último que pasó porque han pasado también muchas cosas lindas.

¿Entre esas cosas lindas está el encuentro con él y la posibilidad de que mañana (por hoy) cantes con tu padre?

Sería fantástico. En el marco de lo que es Santiago del Estero, los festejos..., sería muy emotivo para mí y muy importante.

La posibilidad de cantar juntos renueva ese amor de padre e hijo.

Totalmente, es así.

Me hablabas de sueños, ¿cuáles son esos sueños que se hagan realidad?

Hay muchos proyectos que tengo por delante. Me han quedado algunas cuestiones a nivel discográfico. Tenía ganas de grabar con otros artistas como invitados, pero me parecía demasiado. Seguramente, va a ser en un próximo disco. Me gustaría mostrar mi proyecto (por "Eterno Amor") en Cosquín, escenario mágico en donde pude, gracias a Dios, estar muchas veces, por supuesto, con Los Manseros. Ahora me gustaría hacer mi desembarco con mi propuesta. Siempre haciendo y pensando en positivo. Siempre componiendo canciones y pensando ya, en algún tiempo, hacer otro disco. Los sueños siempre están presentes si no sería muy difícil transitar la vida.

¿Con qué artistas te gustaría cantar en un próximo disco?

Es probable que haga algo con mi viejo. De hecho, hemos tenido un encuentro muy lindo hace poco tiempo. Ha sido importante, como familia, para mí, para él y mis hermanas que han sido partícipes de ese encuentro. Digo esto porque, obviamente, se habló de la música que es lo que nos une aparte de que somos familia. Con él, seguramente, voy a pensar en algo a futuro. Hay muchos artistas. Tengo un gran respeto por Abel Pintos y Soledad. Hay muchos. Ojalá se pueda dar y cumplir esos sueños.