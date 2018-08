Viviana Canosa vuelve a apostar al amor con Borensztein

01/08/2018 -

En marzo, Viviana Canosa había salido a confirmar su separación de Alejandro Borensztein, el padre de su hija Martina; y la firma del divorcio en muy buenos términos. Pero eso no es todo. A ella la comenzaron a vincular con un empresario.

Lo cierto es que ahora sorprendió contando que la pareja decidió darse una nueva oportunidad. "Amor", escribió Canosa en Instagram junto a una postal en blanco y negro abrazada a Alejandro. Más tarde contó a los medios: "En realidad creo que nunca nos separamos, esa es la verdad. El amor siempre estuvo, está y estará. Me hizo una declaración de amor muy importante y está todo mejor que antes. Somos muy felices", dijo Viviana a Ciudad.com.

Y aclaró. "Me vieron en la radio besándome en la puerta, ahí me empezaron a llamar todos, incluidos mis compañeros. Yo pensé que no nos estaba viendo nadie y sí... A partir de ahí dije ‘¿para qué ocultarme si está todo más que bien?’".